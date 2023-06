Felipão reconhece dificuldades, mas exalta empenho do Atlético-MG contra o Libertad-PAR

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 22:03 Compartilhe

Após o empate que garantiu a classificação do Atlético-MG às oitavas da Copa Libertadores, o técnico Luiz Felipe Scolari reconheceu que o Galo não fez o melhor jogo da temporada. Para Felipão, inclusive, a equipe mineira teve dificuldades no Defensores del Chaco, mas conseguiu supri-las na base da dedicação.

– Acredito que nós tivemos mais empenho e dedicação do que jogamos. Nós tivemos algumas dificuldades no jogo jogado, mas tivemos mais vibração do que nos jogos anteriores. (…) Conseguimos o primeiro objetivo, que era a classificação – comentou Felipão, que fez seu terceiro jogo no comando técnico alvinegro.

Classificado, o Atlético-MG se junta a outro brasileiro: o Athletico-PR, que foi primeiro do Grupo G, com 13 pontos ganhos em 18 possíveis. O sorteio dos confrontos da fase oitavas de final acontece na próxima quarta-feira, 05 de julho, na sede da Conmebol, no Paraguai. Além do prestigio desportivo, com a classificação, o Galo garante uma premiação de cerca de R$ 6 milhões.

Em seguida, Felipão festejou o objetivo cumprido e a possibilidade de ter mais três dias de treinamento até a próxima partida, o clássico contra o América-MG, no próximo domingo, 02 de julho. Só assim, segundo ele, é possível implementar uma metodologia de trabalho, e não apenas dar sequência ao que era feito por Eduardo Coudet, seu antecessor.

– Nós saímos daqui muito felizes. Agora temos mais três, quatro dias para trabalhar, mais três, quatro dias para conhecer o pessoal. Eu não os conheço, a não ser de jogos contra. Eu vou conhecer personalidades, desenvoltura em campo para que, daqui dois, três, quatro jogos eu tenha um time que seja uma ideia minha – complementou.