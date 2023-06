Felipão reclama de falha da defesa no segundo gol sofrido pelo Atlético-MG diante do Fortaleza

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 24/06/2023 - 22:19 Compartilhe

Em seu segundo jogo no comando do Atlético-MG, o técnico Luiz Felipe Scolari, que empatou na estreia diante do Fluminense (1 a 1) e perdeu para o Fortaleza (2 a 1), pelo Brasileiro, questionou o posicionamento da sua defesa no segundo gol sofrido pelo Galo contra os. cearenses, mesmo tendo trabalhado isso com os jogadores no treino.

-O primeiro gol não tem erro nenhum. A bola bate no jogador, dá um rodopio e sobra. O atleta que vem de frente leva a melhor sobre o outro jogador que está cobrindo. No segundo gol, sim, falhamos numa cobertura em que a gente havia trabalhado nestes dias que estivemos lá. Erramos no posicionamento e aí tomamos o gol- disse. Felipão.

O treinador disse que teve pouco tempo com o elenco, apenas a sexta-feira(23), para comandar estar com os atletas e fazer ajustes.

-A gente tem que trabalhar para isso (corrigir a falha). Eles vão ouvir o que é que a gente vai corrigir e vamos ver se a gente consegue corrigir-, completou Felipão.

Com a derrota, o Atlético saiu do G-4, ficando com 19 pontos, enquanto o Fortaleza chegou aos 20 pontos, ocupando a quinta colocação. Porém, pode ser ultrapassado ao fim da rodada.

O próximo compromisso atleticano no Brasileiro será no dia 2 de julho, domingo, no clássico contra o América-MG. Antes, no dia 27 deste mÊs o Galo terá um duelo decisivo pela Libertadores, no Paraguai, contra o Libertad em jogo que vai definir o destino da equipe no torneio, com a conquista da classificação às oitavas de final, ou eliminação da competição.