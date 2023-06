Felipão estará com o Atlético-MG na partida contra o Fluminense, pelo Brasileiro

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 18/06/2023 - 17:06 Compartilhe

O novo técnico do Atlético-MG, Luiz Felipe Scolari, o Felipão, ja tem data para se juntar ao elenco do Galo e iniciar o seu trabalho. O comandante do time mineiro vai juntar à delegação alvinegra na terça-feira(20), um dia antes do duelo com o Fluminense, em Volta Redonda, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, que será nesta quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda..

O treinador irá se encontrar com os seus novos comandados já no Rio de Janeiro, para em seguida irem juntos a Volta Redonda. Felipão so vai acompanhar a equipe, pois não dará nenhum treino antes do confronto com o time carioca.

Lucas Gonçalves, integrante da comissão técnica fixa do clube, vai fazer toda a preparação para a partida, após parada de 10 dias do campeonato por conta da Data-FIFA, dedicada a jogos de seleções.

A estreia de Scolari no Galo vai acontecer no sábado (24), às 18h30, contra o Fortaleza, no Estádio Castelão, pela 12ª rodada do Brasileirão. E a agenda do treinador será intensa, pois, poucos dias depois, Felipão terá uma decisão contra o Libertad, em Assunção, na terça-feira (27), pela última rodada do Grupo G da Libertadores, que poderá confirmar a classificação do Alvinegro às oitavas de final da competição.

Felipão deixou o cargo de diretor-técnico do Athletico-PR e aceitou o convite do Atlético-MG para comandar o time até dezembro de 2024.

E MAIS: