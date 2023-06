Felipão e Hulk lamentam calendário apertado e treinador diz que confia no elenco do Atlético-MG

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/06/2023 - 15:38 Compartilhe

Em seu segundo jogo no comando do Atlético-MG, o técnico Luiz Felipe Scolari, que empatou na estreia diante do Fluminense (1 a 1) e perdeu para o Fortaleza (2 a 1), pelo Brasileiro, questionou o calendário apertado de jogos no Brasil, pauta que sempre vem à tona quando os jogos tem pouco espaço de tempo entre eles.

O Galo tem duelo pela Libertadores nesta terça-feira, 27 de junho, no Paraguai, contra o Libertad, pela última rodada do Grupo G da competição, que pode dar a classificação às oitavas de final.

A reclamação do treinador é que o Atlético fez uma lona viagem até fortaleza e menos de 72 horas depois, já estará em campo, fora do país, o que impacta no rendimento da equipe.

O atacante Hulk também questionou as longas viagens e falou do cansaço do elenco alvinegro.

-As pessoas não têm noção quando a gente fala que está cansado das viagens. Dificilmente eu tenho câimbras e hoje senti no músculo posterior das duas pernas. Ontem fui dormir era quase 3 horas da manhã. A gente chegou no hotel 1h30 da manhã. A logística nos cansa muito – afirmou o atacante em entrevista à Itatiaia.

Com a derrota, o Atlético saiu do G-4, ficando com 19 pontos, enquanto o Fortaleza chegou aos 20 pontos, ocupando a quinta colocação. Porém, pode ser ultrapassado ao fim da rodada. Já na Libertadores, a situação é a seguinte: se vencer ou empatar com o Libertad, a vaga no mata-mata está garantida. Derrota pode significar a eliminação. Confira o que Felipão disse no vídeo acima.