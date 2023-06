Felipão comenta possibilidade de utilizar Alan Franco, que retorna ao Atlético-MG após empréstimo

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 15:00 Compartilhe

Com contrato até o fim da próxima temporada, o meio-campista equatoriano Alan Franco retorna ao Atlético-MG após passagem por empréstimo no Talleres, da Argentina. Isso porque o clube argentino optou por não exercer o direito de compra, mas o Galo, por sua vez, ainda não decidiu se o atleta será reintegrado ou negociado novamente.

Enquanto aguarda a decisão da diretoria do Galo, o técnico Felipão comentou sobre a possibilidade de utilização do atleta. Durante a entrevista coletiva após o empate contra o Libertad-PAR, por 1 a 1, pela Libertadores, Luiz Felipe Scolari revelou que já tem os dados de Alan Franco, mas ainda conversará com outros membros da comissão técnica.

– Já tenho todos os dados dele. Já tenho tudo o que a análise me passou de como ele joga, de onde ele está jogando, de quando ele se apresenta no Galo. É um assunto que vamos resolver junto com a direção e outros componentes da minha equipe técnica, porque eu não vou deixar de perguntar a eles algumas situações para ver se eu posso contar ‘assim ou assado’. Não tenho conhecimento de ter trabalhado com o jogador – disse.

– Eu não posso fazer uma ideia geral sem ter ouvido A, B ou C do meu grupo técnico. E aí, é importante dizer que o Éder (Aleixo, auxiliar fixo) e o Victor (Bagy, gerente de futebol) estão junto com a gente. Eles têm conhecimento. As pessoas vão me passar alguma coisa, eu vou olhar o resto e decidir o que pode acontecer – complementou.

Atualmente, o Galo conta com seis atletas para o setor de Alan Franco: Edenilson, Zaracho, Igor Gomes, Hyoran, Patrick e Pedrinho. No momento, Hyoran e Pedrinho estão lesionados. Rodrigo Battaglia, Otávio e Allan, em negociação com o Flamengo, completam o meio-campo alvinegro.