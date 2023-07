Feira de Santana recebe 1º torneio profissional feminino de tênis da Bahia após dez anos

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 18/07/2023 - 13:37 Compartilhe

A Bahia voltará a receber um torneio profissional feminino de tênis após uma década. As quadras duras da academia Smash, em Feira de Santana (BA), irão receber atletas de vários cantos do mundo para a disputa do ENGIE OPEN – ITF W60 entre os dias 30 de julho e 5 de agosto. A competição dará US$ 60 mil em premiação e estará entre os principais eventos profissionais femininos do país. A competição conta com a parceria da SUDESB e da SETRE – Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Governo do Estado da Bahia.

A competição terá a disputa do qualifying nos dias 30 e 31 de julho e a chave principal começando no dia 1º com as finais no dia 5 de agosto.

“Um dos papéis da Federação é fomentar a modalidade e, nada mais justo, realizar um torneio profissional feminino. Desde 2013, a Bahia não recebe uma competição feminina e para nós é um privilégio sediar o ENGIE Open, ainda mais nesse momento que o tênis feminino brasileiro está vivendo. Que esse torneio sirva de inspiração e modelo para nossas atletas”, destacou Eduardo Catharino Gordilho, presidente da Federação Bahiana de Tênis.

Klay Murilo, coordenador de tênis da academia Smash, declarou: “Estamos há 20 anos no mercado de Feira de Santana. Será um torneio de extrema importância e um prazer receber as principais atletas do Brasil e de outros cantos do mundo na academia. Estamos muito felizes em poder ajudar a desenvolver o tênis nacional e dar oportunidade para nossas meninas com esta competição”.

A Bahia volta a receber um torneio feminino depois de uma lacuna de 10 anos, quando em 2013, a Costa do Sauípe, em Mata de São João, recebeu um ITF 25 mil.

A lista oficial das atletas será divulgada nos próximos dias.

O ENGIE OPEN – ITF W60 Feira de Santana tem o patrocínio da ENGIE Brasil e do Banco BRB. Realização – Confederação Brasileira de Tênis e Federação Bahiana de Tênis. Parceira – SUDESB e da SETRE – Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Governo do Estado da Bahia. Apoio – Academia Squash.