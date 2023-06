Federer ainda não considera Djokovic o Maior de Todos e lembra Nadal

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/06/2023 - 19:53 Compartilhe

Em entrevista ao Tagesanzeiger, Roger Federer comentou sobre o feito de Novak Djokovic alcançando o 23º título de Grand Slam e disse que ainda não se pode considerar o sérvio como o melhor de todos.

Ao ser perguntado se Novak era o maior da história, ele disse: “Não sei. O que é melhor, vencer Wimbledon aos 17 como Becker ou Paris aos 36 como Novak ? Não sei. O que ele conseguiu é absolutamente gigantesco. Pode ser o suficiente. Mas acho que, enquanto Rafa ainda estiver jogando, você ainda não pode responder isso,” disse o suíço que recusou pedidos para ser comentarista.

“Primeiro achei que seria ótimo comentar partidas da geração de jogadores que joguei, conheço melhor. Mas me tornar um comentarista no ano seguinte à minha aposentadoria não parecia certo. Talvez eu comente um dia, talvez nunca.”

Ele comentou como está sua vida atualmente, nvoe meses após sua retirada: “Passo o tempo com a família de uma forma diferente. Estou mais tranquilo porque sei que tenho mais dias ou mais horas disponíveis. Mas estava sempre com a família, mesmo que fosse uma grande tarefa logística.”

O suíço disse qual tarefa curtiu mais fazer após a retirada: “O esqui foi algo muito importante para mim. A última vez que esquiei foi em 2008. No ano seguinte nasceram os filhos. Eles nunca tinham me visto esquiar. Para mim era um sonho ir às pistas com eles”.

Federer comentou sobre sua saúde e o joelho: “Se o corpo estivesse em sua melhor forma, provavelmente faria algumas exibições. Ainda vou à academia quatro ou cinco vezes por semana e tento deixar meu corpo em forma com o joelho. Então eu não sinto que estou perdendo nada.”

Ele disse que tem acompanhado tênis com frequência: “O que me surpreende é o quanto estou interessado nos resultados. Não vejo muitos jogos, mas os melhores momentos me interessam enormemente. Eu verifico os marcadores três ou quatro vezes por dia. Fico feliz que o tênis continue a me interessar tanto.”

E a prática do esporte só com os filhos: “Só com as crianças. Nunca marquei uma quadra com amigos. Mas muitas vezes estou na quadra com as crianças. Adoro brincar com eles.”

