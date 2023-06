Federação italiana proíbe uso da camisa 88 devido a movimentos antissemitas

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 13:32 Compartilhe

A Federação Italiana de Futebol (FIGC), em parceria com o Ministério do Interior e o Ministério de Esportes italianos, firmaram uma declaração que deseja ajudar a acabar com atitudes antissemitas no mundo do futebol. Uma delas será a suspensão do uso da camisa número 88, utilizada amplamente por apoiadores do preconceito com judeus.

– O mundo do futebol está unido na luta contra o antissemitismo e todas as formas de discriminação. Com esta declaração de intenções, reiteramos mais uma vez que o nosso desporto deve ser cada vez mais inclusivo e, ao mesmo tempo, um extraordinário veículo de mensagens positivas. A credibilidade do futebol, que também é ferida e prejudicada por comportamentos discriminatórios, tem um impacto direto na sociedade italiana – disse Gabriele Gravina, presidente da FIGC.

+ Cupom LANCEFUT com 10% OFF para os fanáticos por esporte em compras acima de R$299,90

O número 88 se refere às iniciais “HH”, iniciais da expressão “Heil Hitler”, utilizada como saudação a Adolf Hitler, líder do nazismo na Alemanha entre as décadas de 1930 e 1940. No clássico de Roma, pelo Campeonato Italiano, uma foto de um torcedor da Lazio viralizou nas redes sociais. Nela, o aficionado vestia a camisa do clube, com o nome “Hitlerson” – “filho de Hitler” em inglês – e o número 88, causando punição à torcida organizada da Biancocelesti.

Na última temporada, dois jogadores da primeira divisão utilizavam a camisa 88: Mario Pasalic (Atalanta) e Toma Basic (Lazio), necessitando de novos números a partir de 2023-24. Anteriormente, jogadores marcantes no Calcio, como Hernanes e Buffon, também chegaram a utilizar a dorsal agora suspensa.