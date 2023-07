Favorita é eliminada na estreia na III Copa Instituto Icaro DM  em Curitiba (PR) 

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 12/07/2023 - 22:45 Compartilhe

Depois de dias seguidos de chuva, a Copa Instituto Icaro DM, em Curitiba (PR), teve dia repleto nesta quarta-feira no Clube 3 Marias com a realização de 117 partidas e finalização da primeira rodada no torneio mundial J60 na categoria 18 anos com pontos na Federação Internacional de Tênis. Os jogos foram realizados em formato de set rápido por conta do atraso da programação.

A chave feminina dos 18 anos foi destaque com a eliminação da cabeça de chave 1, a pernambucana Cecilia Costa, diante de Laura Badia por 5/4 (7/3) 5/3. Badia, que saiu do quali, enfrenta a Isabeli Andreola nas oitavas de final. A paranaense Paola Dalmonico, cabeça de chave 2, derrotou Ana Sathler por 4/1 5/3 e enfrenta a paraguaia Aline Aveiro por vaga nas quartas de final. Bruna Melato, quarta favorita, derrotou Clara Gouvea por 4/2 4/1 e mede forças contra Suzana Faucz.

Leonardo Storck / Crédito: Luiz Candido / Luz Press



Nos 16 anos, com pontos no ranking Sul-Americano do Cosat, foi realizada rodada dupla. Campeão em Londrina (PR) na semana passada, Leonardo Storck derrotou Douglas Almeida por 4/2 4/0 e depois Rodrigo Kenichi por 4/1 5/4 (11/9) e enfrenta nas quartas Eduardo Menegatti, cabeça de chave 4.

A rodada desta quinta-feira começa às 8h e promete rodada dupla com jogos de oitavas e quartas de final na categoria principal e a definição dos semifinalistas nos 16 e 14 anos.

Ao todo disputam o torneio 400 atletas de todo o Brasil e ao todo quatro nacionalidades (Paraguai, Argentina e Bolívia) na categoria mundial até 18 anos, além das categorias 16 e 14 anos que contam pontos para o ranking sul-americano do Cosat.

A III Copa Instituto Icaro DM conta com os patrocínios da CRTI ERP, Dental Uni, Festval, Clinica Vialle, SPRO It Solutions, Sococo e tem os apoios do Hotel Ibis Styles, Hotel Confiance, SMELJ e do Clube 3 Marias. O evento tem as chancelas da Federação Internacional de Tênis, da Confederação Brasileira de Tênis, Confederação Sul-Americana de Tênis e da Federação Paranaense de Tênis.