Falcão assume o Santos interinamente e deve comandar o time contra o Flamengo

Enquanto o Santos está no mercado à procura de um novo treinador após a saída de Odair Hellmann, o coordenador esportivo do clube, Paulo Roberto Falcão, assumirá o comando de forma interina. Ele já estará à frente da equipe no treinamento desta sexta-feira (23) e a tendência é que comande a equipe no duelo contra o Flamengo, neste domingo (25), pelo Campeonato Brasileiro.

Falcão tem histórico de treinador, ainda que alguns hiatos alternados com a carreira de comentarista em alguns veículos de comunicação. O último trabalho dele, no entanto, foi em 2016, quando dirigiu o Internacional por cinco partidas e saiu sem vencer uma partida sequer. O Colorado caiu pela primeira vez, e até então única, na história naquela temporada.

Falcão dirigiu o Inter em outras duas oportunidades, em 1993 e 2011. Além da equipe gaúcha, ele também trabalhou no América/MEX (2012), seleção japonesa (1994), Bahia (2012) e Sport (2015). O primeiro trabalho dele como treinador foi na Seleção Brasileira, entre 1990 e 1991.

E ainda que o último trabalho do coordenador esportivo do Santos como técnico tenha sido há sete anos, ele tinha o desejo de voltar a atuar nessa função. Tanto que no ano passado fez uma excursão para a Europa para se atualizar.

A informação de que Paulo Roberto Falcão assumirá o Peixe de forma interina foi publicada inicialmente pelo ‘ge’ e confirmada pelo Lance!.

Mesmo com o histórico de Falcão como técnico, ele dificilmente será efetivado, mesmo em caso de uma sequência de bons resultados no seu período como ‘tampão’. A diretoria santista, com a participação de Paulo Roberto, busca um novo treinador. Fábio Carille é o favorito, mas como está empregado e o seu contrato com o V-Varen Nagasaki, do Japão, tem uma multa considerada alta, o retorno dele para o Peixe é visto como improvável. Roger Machado, no mercado desde setembro do ano passado, quando foi dispensado do Grêmio, surge como plano B, mas segue aguardando contato da diretoria santista.