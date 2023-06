Faixa em protesto contra a venda de Allan, alvo do Flamengo, é colocada em frente a sede do Atlético-MG

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/06/2023 - 13:59 Compartilhe

Parte da torcida do Atlético-MG não está satisfeita com uma eventual venda do volante Allan, de 26 anos, que é alvo do Flamengo de Jorge Sampaoli. Prova disso é que, na noite dessa quinta-feira, 22 de junho, uma faixa contra a negociação foi colocada em frente a sede do clube alvinegro, no bairro de Lourdes, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.



A faixa carregava os dizeres: “inadmissível vender o Allan para o filho da Globo e Wright (Flamengo). Que o responsável seja colocado pra fora do Galo” O autor não foi identificado.



+ Todos os jogos do Brasileirão você encontra no Prime Video. Assine já e acompanhe o seu time do coração!

Apesar da insatisfação de parte da torcida, mineiros e cariocas seguem a negociação a pedido do argentino Jorge Sampaoli, técnico rubro-negro e que já trabalhou no Atlético-MG. Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Galo, afirma que ainda não há nada definido. Fato é que o clube alvinegro não pode se dar ao luxo de recusar boas propostas, muito por conta de sua situação financeira.



Caso a venda de Allan seja concretizada, o elenco comandado por Luiz Felipe Scolari seguirá com Rodrigo Battaglia e Otávio para a posição. Vale lembrar que o Felipão, em momento nenhum, se opôs a venda do jogador e tampouco pediu peças de reposição, para suprir uma eventual ausência.