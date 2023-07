Fagner rebate críticas de Emerson Sheik ao zagueiro Gil, do Corinthians: ‘Baita exemplo ele foi’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 24/07/2023 - 13:35 Compartilhe

O lateral-direito Fagner, do Corinthians, saiu em defesa do companheiro de equipe Gil no domingo (23), após críticas feitas pelo ex-jogador Emerson Sheik, autor dos dois gols que garantiram o título da Libertadores ao Timão em 2012.

Em participação no Domingol com Benja, da CNN, Sheik afirmou que o defensor de 36 anos “já foi um baita zagueiro”, mas que está longe de ser o mesmo jogador de quando atuaram juntos pelo Alvinegro.

– Ah, mas o Gil é um baita zagueiro? Não sei. Já foi um baita zagueiro. Hoje, eu honestamente acho que o Gil está muito longe de ser o zagueiro que eu joguei ao lado e eu sou honesto em falar isso. Agora, fez um grande jogo? Sim, fez um grande jogo, como fez vários outros jogos ruins, assim como todo o time do Corinthians. Ontem foi terrível – afirmou

Em seu perfil do Instagram, Fagner ironizou a postura de Sheik e citou o ‘histórico’ dentro e fora das quatro linhas do ex-atacante.

– Belo exemplo ele foi dentro e fora de campo para falar de uma cara como o Gil! – comentou o camisa 23 em publicação na rede social.

Gil vem enfrentando críticas da torcida corintiana por conta de seu desempenho na atual temporada. Após o empate em 0 a 0 com o Bahia, em Salvador, Luxemburgo defendeu o jogador, afirmando que o zagueiro tem história no clube e é um profissional exemplar.

O Corinthians volta a campo na terça-feira (25), contra o São Paulo, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil.