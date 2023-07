Fabrizio Gallas: ‘Rainha das Viradas, Bia Haddad segue quebrando barreiras’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 06/07/2023 - 21:13 Compartilhe

Beatriz Haddad Maia teve mais uma tarefa difícil que foi superada. Jogo onde era clara favorita, não desempenhou seu melhor tênis, mas soube sofrer, soube vencer.

Na maioria das vezes o grande tenista não vai vencer jogando seu melhor. As palavras da brasileira expressam isso. Como a mesma disse hoje foi “resultadista”. E por suas declarações até exigente ao extremo.

Isso tem um lado positivo. O de querer ir além mesmo que tenha alcançado hoje um resultado inédito na carreira – primeira vez na 3ª rodada de Wimbledon.

Se sentia pressão para alcançar tal resultado, Bia poderá agora jogar mais livre na próxima fase. Com o pensamento que sim tem condições de chegar mais longe, mas com parte de uma missão cumprida.

Tem uma rival – Sorana Cirstea – que já lhe ganhou em quatro dos cinco jogos, isso não é um sinal positivo, mas pesando na balança a outra opção seria pior (Ostapenko). Mas o passado mais curto mostra dois jogos no ano com uma vitória para cada e a derrota em Dubai com uma atuação bem abaixo da brasileira. Ou seja, é como se fosse 50 a 50 para cada lado, os detalhes devem fazer a diferença.

E também Bia terá seu dia de descanso após dois jogos seguidos de mais de duas horas e duas viradas. A questão da lesão parece estar sendo deixada de lado, ou sendo bem administrada.

Rainha das Viradas

São dez vitórias de virada em 2023. Isso representa muita coisa positiva para a brasileira. Físico e mental principalmente. O lado negativo é o desgaste que gera no decorrer dos torneios. Bia segue suas maratonas nos Slams.

Só lembrando que o último jogo contra Cirstea foi algo como três horas de batalha.