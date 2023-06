Fábio Santos recebe terceiro cartão amarelo e será desfalque do Corinthians contra o Bragantino

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 24/06/2023 - 19:04 Compartilhe

Fábio Santos não poderá defender o Corinthians contra o Bragantino, próximo compromisso do clube alvinegro pelo Campeonato Brasileiro, que acontecerá no dia 2 de julho, na Neo Química Arena. O lateral-esquerdo recebeu o terceiro cartão amarelo durante a derrota corintiana por 1 a 0 para o Athletico-PR, neste sábado (24), pelo Brasileirão

Fábio perdeu a posição para Matheus Bidu desde a chegada do técnico Vanderlei Luxemburgo. Ele, inclusive, iniciou o duelo em Curitiba, neste fim de semana, entre os reservas, mas entrou após o intervalo, já que o titular não esteve bem. Bidu, inclusive, esteve no lance do único gol da partida, marcado por Vitor Roque. O lateral perdeu de cabeça para Khellven, que deu a assistência para o atacante ir às redes.

+ Veja as escolhas da primeira rodada do Draft da NBA de 2023

Antes de enfrentar o Bragantino, no entanto, o Corinthians tem um compromisso pela Copa Libertadores, nesta quarta-feira (30), contra o Liverpool, do Uruguai. As duas equipes estão eliminadas da competição continental, mas brigam pela terceira colocação do grupo E e alcançaram uma vaga aos playoffs da Sul-Americana.

Fábio Santos tem 37 anos e é o atleta mais velho do elenco corintiano. Ele tem contrato até o fim desta temporada e não deve ter o contrato renovado. A tendência é que ele encerre a carreira no final de 2023.