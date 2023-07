Fabinho não viaja com Liverpool para pré-temporada e aumenta rumor de transferência para Al-Ittihad, da Arábia Saudita

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 15/07/2023 - 17:03 Compartilhe

O brasileiro Fabinho está cada vez mais próximo da saída do Liverpool. O volante não entrou na lista dos 32 jogadores convocados para viagem de 10 dias de pré-temporada do clube, em Baden-Württemberg, na Alemanha. Os Reds não revelaram o motivo, mas segundo especulações, o motivo é uma possível negociação com o Al-Ittihad, da Arábia Saudita.

Na quarta-feira (14), o jornal britânico ‘The Times’ noticiou que o time comandado pelo português Nuno Espírito Santo, que já contratou Kanté e Karim Benzema na atual janela de transferência, mira a contratação de Fabinho. Uma proposta já teria chegado ao Anfield e seria de cerca de 40 milhões de libras (em torno de R$251 milhões).

Perto de liberar o jogador, o Liverpool já se prepara para possíveis contratações para repor a saída do brasileiro. De acordo com o ‘Daily Mail’, da Inglaterra, Romeo Lavia, do Southampton, Ryan Gravenberch, do Bayern de Munique, e Sofyan Amrabat, da Fiorentina, são os prováveis interesses de Jürgen Klopp. O capitão da equipe, Jordan Henderson, também interessa o futebol árabe e pode deixar os Reds para se transferir ao Al-Ettifaq, treinado por Steve Gerrard, ídolo do clube inglês.

O volante brasileiro, de 29 anos, chegou ao Liverpool em 2018 e tem contrato até junho de 2026. Desde a chegada ao Anfield, Fabinho disputou 219 jogos e conquistou sete títulos, incluindo a Champions League.