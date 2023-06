Fã de Messi viaja mais de 1900km para vê-lo no Inter Miami, mas o argentino ainda está de férias

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 10:43 Compartilhe

Durante a partida entre Inter Miami e Philadelphia Union, no último sábado (24), pela MLS, um torcedor em específico chamou a atenção. O indivíduo apareceu para as câmeras com um cartaz em mãos dizendo que viajou quase 2000km para ver o argentino Lionel Messi, que irá jogar pelo clube de Miami na próxima temporada. Porém, ele esqueceu o fato de que o craque está de férias.

Na placa estava escrito: “Viajei 1.200 milhas (1931km) para ver o goat”. O termo “goat” vem do inglês, que significa “o melhor de todos os tempos”.

No vídeo, o torcedor percebeu que estava sendo filmado e no momento fez um cara de decepção e jogou o cartaz no chão.

Mesmo com tanta empolgação dos americanos, Messi ainda deve demorar á entrar em campo. De férias na argentina, a previsão da estreia do craque no Inter Miami está para o dia 21 de julho, contra o Cruz Azul, na Copa das Ligas, torneio que envolve clubes dos Estados Unidos e do México.

