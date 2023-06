F1: veja horário e onde assistir o GP da Áustria

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 16:39 Compartilhe

Após uma semana sem Fórmula 1, a categoria volta a Estíria, na Áustria, para a realização de mais um Grand Prix. Nesta prova é esperada mais um domínio dos donos da casa, a Red Bull, no entanto, com a sprint teremos surpresas e uma boa movimentação no grid. A corrida será transmitida pela “Band, na televisão aberta e na F1TV, no streaming.

O fim de semana no Red Bull Ring contará com o mesmo formato de sprint da etapa de Baku, que foi realizada em Abril. Teremos um treino na sexta que decidirá as colocações da largada de domingo, em seguida, no sábado, a F1 realizará uma qualificação mais curta para decidir as posições da sprint, que acontecerá no mesmo dia. Todas as classificações terão três fases (Q1, Q2 e Q3) como ocorre normalmente.

Sexta-feira (30 de junho)

8:30h – treino livre 1 – transmissão da F1 TV e da BandSports

12h- classificação para a corrida de domingo – transmissão da F1 TV e da BandSports

Sábado (01 de junho)

07h – classificação sprint – transmissão da F1 TV e da BandSports

11:30h – corrida sprint – transmissão da F1 TV, da Band e da BandSports

Domingo (02 de junho)

10h – corrida – transmissão da F1 TV e da Band

*Todos os horários de Brasília