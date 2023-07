F1: Max Verstappen vence em dobradinha da RBR no GP da Bélgica

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 30/07/2023 - 11:48 Compartilhe

Surpreendendo zero pessoas, o bicampeão mundial Max Versttapen venceu o GP da Bélgica no Circuito Spa-Francorchamps com extrema tranquilidade e ampliou mais ainda a liderança pelo tricampeonato da Fórmula 1. Provando a soberania da Red Bull nesta temporada, o holandês foi seguido pelo companheiro de equipe Perez na segunda colocação.

Charles Leclerc, piloto da Ferrari, fechou o pódio da corrida, sendo seguido pela lenda Lewis Hamilton, em quarto, e o bicampeão Fernando Alonso, na quinta colocação.

Aos 25 anos, Verstappen chega a 45º vitória na carreira (com 89 pódios), sendo a 10º apenas nessa temporada. O “holandês voador” só não venceu em duas ocasiões neste ano, quando teve problemas mecânicos. Todas as vezes que concluiu a prova, Verstappen terminou no local mais alto do pódio e ouvindo o hino de seu país e o da Áustria, que é a casa da Red Bull.

– Eu sabia que tínhamos um carro muito competitivo, só precisava sobreviver a curva 1. Consegui evitar (um acidente) e dali pra frente fiquei um pouco travado, mas depois melhorei e pude fazer meu ritmo, e foi muito bom – disse Verstappen em entrevista após a corrida.

– Foi uma boa corrida para a equipe, tivemos um ótimo início para passar Charles (Leclerc), que era uma das metas de hoje. Eu estava fazendo minha própria corrida o Max veio muito rápido. Nada que eu pudesse fazer ali. Então passou a ser sobre concluir. Espero não deixar o pódio novamente de agora até o fim do ano – disse o vice-colocado da corrida e do campeonato, Sérgio Perez.

A RBR segue com 100% de aproveitamento na temporada e estende o recorde de 13 vitórias consecutivas, melhor marca na história da F1, já que Perez conquistou as outras corridas do ano. Até aqui, a Red Bull conquistou 104 vitórias na Fórmula 1 sendo a deste domingo a 27º dobradinha entre seus pilotos.

Verstappen agora está a apenas uma vitória de empatar com o tetracampeão Sebastian Vettel em número de vitórias na Fórmula 1. Essa meta, no entanto, só poderá ser alcançado daqui um mês, já que a Fórmula 1 terá uma pausa para férias de verão na Europa. A próxima corrida acontece na Holanda, no dia 27 de agosto, no Circuito de Park Zandvoort.