Executivo do Fortaleza conquista prêmio pelo segundo ano consecutivo

Na última quinta-feira (22), em São Paulo (SP), durante a sexta edição da Conferência Nacional do Futebol (CONAFUT), o Executivo de Marketing do Fortaleza, Márcio Persivo, recebeu o troféu de melhor profissional da área no país. O congresso, que conta com oito categorias de premiação, reconhece o desempenho exibido pela administração das equipes em vários departamentos na temporada de 2022 do futebol brasileiro.

– Fico muito feliz e agradecido por receber este troféu. É sempre muito gratificante ver seu trabalho e de sua equipe serem reconhecidos em uma premiação tão importante para o nosso mercado. Ainda mais quando ela se repete de um ano para o outro, mostrando que a conquista não foi por acaso – diz Márcio.

Além do prêmio de melhor executivo de futebol que foi concedido ao nome do Fortaleza, há a entrega do certificado para os seguintes setores: diversidade e inclusão, CEO, executivo financeiro, executivo de futebol, projeto de futebol feminino, comissão técnica e departamento de análise de desempenho. A escolha do vencedor foi definida da seguinte maneira: 70% de poder de voto para os júris dos especialistas, 20% para os participantes da CONAFUT e 10% para o público do site.

Por meio de palestras, debates, salas de negócios e networking, a conferência aborda os principais temas da atualidade do futebol brasileiro, como apostas esportivas, gestão e marketing digital.

Grandes nomes do esporte nacional marcam presença no congresso como Marcelo Paz, presidente do Leão do Pici; Benjamin Back (apresentador); Rodrigo Capelo (jornalista do Grupo Globo), Fernando Prass e Emerson Ferretti (ex-goleiros); Joanna de Assis (jornalista do Grupo Globo) e José Manssur, do Ministério da Fazenda.