Executivo de futebol, Juliano Camargo analisa importância da Data Fifa para o Ceará

Por conta dos compromissos das seleções, os principais campeonatos do mundo ficaram sem jogos nos últimos dias. Realidade também encontrada pelo Ceará na Série B do Campeonato Brasileiro.

Executivo de futebol do Vozão, Juliano Camargo destacou pontos positivos deste período pensando na sequência da competição.

– A parada da Data Fifa, para mim, é primordial. Acho que na loucura desse calendário nosso, um jogo a cada três, quatro dias, você não consegue fazer ajustes. Esse período é um período de aquisição, né? Com conteúdos que você pode trabalhar que não estavam sendo tão explorados. Então eu acho que agora é hora dos ajustes e da aquisição desses novos conteúdos – afirmou.

Com boas passagens em cargos de gestão de times como Sampaio Corrêa e Criciúma, Juliano Camargo sabe muito bem o quanto é importante ter um elenco forte e capaz de aguentar um calendário repleto de jogos como acontece no Brasil.

Sendo assim, o dirigente enalteceu a qualidade do grupo, que hoje está à disposição do Ceará, visando possibilidades de crescimento dentro da competição.

– Em relação ao nosso elenco, eu vejo um elenco muito competitivo, comprometido e de ótimos valores. Estamos evoluindo, pois fazemos uma campanha de regular para boa. Nós estamos na gestão do Barroca com um aproveitamento de 63%, que é acima do aproveitamento de acesso na competição. Então o elenco está correspondendo, mas a gente espera a janela e, de repente, fazer alguns ajustes – explicou.

O Ceará volta a campo pela Série B do Campeonato Brasileiro neste domingo (25), 1uando visita o Sampaio Corrêa pela 13ª rodada da competição nacional.