!EXCLUSIVO! A caminho do Cuiabá, Clayson comenta sobre negociação frustrada com o Fluminense

Nas últimas semanas, Clayson foi um dos nomes pretendidos pelo Fluminense a pedido do técnico Fernando Diniz para reforçar o elenco do Tricolor das Laranjeiras. No entanto, o nome do atacante desagradou parte da torcida nas redes sociais por conta de uma acusação por uma suposta agressão contra uma mulher, em que foi absolvido do caso, mas as negociações travaram.

Em entrevista exclusiva ao Lance!, o jogador deu sua versão sobre a frustrada conversa com o clube do Rio de Janeiro e lamentou que as questões extracampo tenham atrapalhado seu retorno para o 5º colocado do Campeonato Brasileiro.

– Claro que tenho lido algumas coisas, mas meu staff ficou de me dar um retorno. É triste, pior é uma coisa que estou pagando pelo que eu não fiz. Já fui absolvido pela juíza, então é algo que incomoda, porque atrapalha meu trabalho. E isso é ruim para o atleta. Ainda mais quando se trata de um grande clube, que tem uma grande torcida.

Clayson confirmou que estava em negociações avançadas com o Fluminense e afirmou que seu empresário também conversava com outros clubes. Mas após uma reviravolta, o jogador deve reforçar o Cuiabá nos próximos meses e vestir mais uma vez as cores do Dourado.

– Tem uma negociação com o Fluminense bem avançada. A gente chegou a trocar a minuta. Hoje me encontro no Japão. Ele (empresário) disse que tem algumas conversas, mas não me passou nada oficial. Sou inocente e só quero que seja falado sobre futebol. Eu entendo se a pessoa não gosta do meu futebol, isso faz parte, mas que não se crie uma inverdade, pois isso atrapalha e afeta não só a mim, como minha família.

RELEMBRE O CASO

Em dezembro de 2021, Clayson e outros dois homens foram acusados por supostas lesões corporais e injúria que teriam sido praticados contra uma mulher. No entanto, o Ministério Público arquivou o caso, uma vez que as provas não foram suficientes para comprovar que o jogador e as outras duas pessoas tenham praticado os crimes.

O Lance! teve acesso exclusivo à sentença da juíza Maria Rosi de Meira Borba, em que o jogador foi acusado e absolvido, uma vez que a justiça determinou que havia certa controvérsia com relação à existência do crime e que as partes envolvidas deram versões diferentes e contraditórias sobre o caso.

– Não se pode asseverar que os autuados agrediram a vítima com o animus laedendi ou nocendi, ou seja, com vontade direta de produzir um dano ao copo ou à saúde dela, gerando dúvida severa quanto a materialidade do delito. Na mesma toada, também não há certeza quanto a autoria do delito ou a própria existência do crime imputado, uma vez que constam incongruências substanciais nas declarações da vítima e dos demais envolvidos, vez que não há como se afirmar quem deu início às possíveis agressões e num mesmo se as lesões causadas foram imputadas pelos autuados. Portanto, tendo em conta os elementos que compões o procedimento investigatório, em especial as declarações prestadas perante a autoridade policial, não há como aferir a existência do fato, sobretudo, devido às contradições apresentadas nos relatos e ao aparente desequilíbrio no estado anímico da vítima concomitante aos fatos.