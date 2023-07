Exame aponta lesões sofridas por Pedro após agressão de preparador físico; veja quais são

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 30/07/2023 - 11:40 Compartilhe

Laudo da Polícia Civil com o resultado do exame de corpo de delito aponta que o atacante Pedro, do Flamengo, sofreu lesões no rosto e na boca em decorrência da agressão sofrida na noite do último sábado.

O atacante levou um soco no rosto do preparador físico Pablo Fernández, profissional da comissão técnica do técnico Jorge Sampaoli. A causa da agressão teria sido uma discussão, onde Pedro supostamente declarou estar insatisfeito com o tratamento da comissão técnica rubro-negra com ele.

Após a agressão, o jogador foi até a delegacia de polícia registrar boletim de ocorrência sobre o caso. Alguns jogadores do Flamengo chegaram a depor, e todos confirmaram a agressão de Pablo contra Pedro. Serviram como testemunhas o zagueiro Pablo, o volante Thiago Maia e o atacante Everton Cebolinha.

Após o registro da agressão, Pedro realizou o exame que identificou lesões leves no rosto e na boca. Assim, o crime é considerado de menor potencial e, por isso, Pablo Fernández não foi preso em flagrante.

O preparador físico, que também esteve na delegacia para dar sua versão dos fatos, assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência, onde se compromete a comparecer à audiência de seu julgamento. A tendência é que o profissional receba uma multa, também pela baixa periculosidade de seu ato.

Leia na íntegra a nota da Polícia Civil:

“Sobre a ocorrência de lesão corporal registrada nesta madrugada (30/7), ocorrida em um estádio de futebol, na capital, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informa os envolvidos foram encaminhados e ouvidos por meio da Central Estadual do Plantão Digital. A vítima, de 26 anos, foi encaminhada ao Instituto Médico-Legal André Roquete (IMLAR) para realizar o exame de corpo de delito, onde foram constatadas lesões leves no rosto e na boca. Após as procedimentos de polícia judiciária, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), em que o envolvido, de 54 anos, assumiu o compromisso de comparecer à audiência perante o Juizado Especial Criminal para as medidas legais cabíveis, conforme previsão legal, foi liberado”.