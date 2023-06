Ex-Vasco celebra bom momento na base do Fortaleza

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/06/2023 - 21:17 Compartilhe

Um dos grandes prospectos da base do Fortaleza, o meio-campista Caio Dantas tem sido destaque do Leão do Pici no estadual sub-20. Camisa 10 da equipe, o jogador, que possui contrato profissional com o clube até 2025, acumula na bagagem 14 anos de Vasco e passagens pela Seleção Brasileira de base. O jogador chegou esse ano ao clube cearense e avaliou, em bate-papo, a sua primeira passagem pelo Fortaleza:

– Acredito que tenho iniciado a minha história no Leão de maneira positiva. No Estadual estamos tendo bom rendimento e vencendo os jogos, o que é importante. Apesar de ter tido pouco tempo para me adaptar ao clube, fui bem recebido por todos desde que cheguei – disse Caio Dantas.

No Cearense sub-20, o Fortaleza está invicto após sete partidas. Caio Dantas, que inclusive, marcou recentemente frente ao Horizonte, já fez três gols na competição e é um dos nomes do campeonato. Na visão do jogador, o bom rendimento do grupo é fruto do trabalho diário:

– O grupo está unido e tem trabalhado muito forte no dia a dia. Esses são os pilares da nossa campanha até aqui e faz com que estejamos invictos. Mas seguiremos com humildade buscando evoluir e mirando o título do Estadual.

