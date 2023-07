Ex-Sevilla, Isco é anunciado como reforço do Real Betis

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/07/2023 - 14:37 Compartilhe

Sem clube desde que deixou o Sevilla, em dezembro do ano passado, o meia Isco, de 31 anos, foi anunciado como novo reforço do Real Betis, da Espanha. O jogador assinou contrato válido por uma temporada com o novo clube.

Nas redes sociais, o Betis divulgou um vídeo inusitado para anunciar a contratação do jogador. Em um vídeo compartilhado, o jogador aparece sendo “ressuscitado” para o futebol.

“Dou minha vida e minha honra à Guarda do Real Betis Balompié, nesta noite e em todas as que virão”, diz um trecho do vídeo publicado pelo clube.

⚔🛡🐺 Entrego mi vida y mi honor a la Guardia del Real Betis Balompié, durante esta noche y todas las que estén por venir. pic.twitter.com/3ER8QphTO8 — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) July 26, 2023

Vencedor de cinco edições de Champions League com a camisa do Real Madrid, Isco atuou pelo Sevilla na última temporada. O clube espanhol é o principal rival do Betis, nova equipe do jogador.