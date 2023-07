Ex-Real Madrid, Marco Asensio é anunciado como novo reforço do PSG

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/07/2023 - 11:19 Compartilhe

Marco Asensio é o novo reforço do Paris Saint-Germain. Nesta quinta-feira (6), o clube francês anunciou a contratação do atacante, que deixa o Real Madrid após sete temporadas. O espanhol assinou com a equipe parisiense até junho de 2026.

O espanhol chega ao PSG por custo zero, ou seja, o clube parisiense não precisou gastar nenhum centavo na contratação do atacante. Asensio deixou o Real Madrid de graça após não chegar a um acordo na renovação de contrato.

Revelado nas categorias de base do Mallorca, Asensio disputou 286 jogos pelo Real Madrid, marcou 61 gols e deu 32 assistências. Além disso, o espanhol se despediu do clube com a mala recheada de títulos: 17.

Pelo Real Madrid, Asensio conquistou três Champions League, quatro Mundiais de Clubes, três Supercopas da Europa, três Campeonatos Espanhol, uma Copa do Rei e três Supercopas da Espanha.