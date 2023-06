Ex-quarterback do New England Patriots, Ryan Mallett morre aos 35 anos

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 17:01 Compartilhe

O ex-quarterback da NFL Ryan Mallett, que jogou pelo New England Patriots, Houston Texans e Baltimore Ravens, morreu afogado na Flórida. A informação da morte do jogador, de 35 anos, foi divulgada pelo jornalista da NFL Network, Ian Rapoport, na última terça-feira (27/6).

Inicialmente identificado como um turista, Mallett morreu afogado no lago de Gulf Shore Drive, em Destin, Flórida, de acordo com o Departamento do Xerife de Okaloosa. Segundo o departamento, um grupo de indivíduos estava na água quando Mallett afundou. Ele não estava respirando quando os salva-vidas o retiraram e as medidas de salvamento não tiveram sucesso.

– O New England Patriots está profundamente triste ao saber do falecimento repentino e inesperado do ex-quarterback Ryan Mallett. Nossos pensamentos estão com a família Mallett, seus ex-companheiros de equipe e todos que estão de luto por sua perda – afirmou o time em nota.

Escolha de terceira rodada do New England Patriots no Draft de 2011, Mallett esteve com os Pats até a temporada de 2013, quando foi trocado para os Texans. Ele encerrou sua carreira na NFL no Baltimore Ravens em 2017. Ao longo de sua trajetória, Mallett atuou em 21 jogos, acumulando 1.835 jardas aéreas, nove passes para touchdowns e 10 interceptações.

Mallett começou sua carreira universitária em Michigan antes de se transferir para o Arkansas, onde se destacou com os Razorbacks em temporadas consecutivas com 30 touchdowns. Ele foi a 74ª escolha no draft de 2011 e visto por alguns como um potencial titular, mas acabou sendo selecionado pelos Patriots na terceira rodada, onde ficou como reserva de Tom Brady em 2012 e 2013.

Mallett atuou como treinador de futebol americano no White Hall Arkansas High, tendo iniciado sua primeira temporada em 2022.