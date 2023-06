Ex-Ponte Preta e Athletico-PR, volante é campeão no Azerbaijão e mira Champions League

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/06/2023 - 12:36 Compartilhe

O volante Julio Romão foi campeão da Liga do Azerbaijão pelo Qarabag na temporada 2022/23. Logo no primeiro ano vestindo a camisa do clube, o jogador comemorou o desempenho alcançado e também a classificação para a fase classificatória da Liga dos Campeões. Na luta para chegar na fase de grupos, o Qarabag tem pela frente o Lincoln, de Gibraltar, país localizado no sul da Península Ibérica. São jogos de ida e volta e o primeiro está marcado para o dia 12 de julho fora de casa.

– Espero poder fazer bons jogos e ajudar a minha equipe a chegar na fase de grupos da Liga dos Campeões. Estou muito motivado para este desafio com o Qarabag. É a primeira vez que irei disputar essa competição, que é muito especial. Todo jogador sonha um dia atuar nela. Não vamos medir esforços para alcançar o nosso objetivo – comentou Julio Romão.

+ Cupom LANCEFUT com 10% OFF para os fanáticos por esporte em compras acima de R$299,90

Antes de chegar ao Qarabag, Julio Romão passou pelas categorias de base de Athletico-PR e Ponte Preta. Já no profissional atuou por Santa Cruz e Santa Clara-POR. No Qarabag, o jogador na temporada passada atuou em 39 jogos, somando mais de 2.200 minutos em campo. A equipe venceu a Liga do Azerbaijão com folga obtendo 90 pontos, sendo nove a mais do que o Sabah Baku, time segundo colocado.

+ Operação Gündogan: Jornal revela que Lewandowski participou da contratação de alemão no Barcelona

Foi muito importante ter sido campeão para me dar estabilidade dentro do clube e me valorizar. Já começamos a nossa pré-temporada na Áustria. Vamos trabalhar forte para conquistar todos os objetivos possíveis no coletivo e no individual – finalizou.