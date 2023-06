Ex-número 1, Wozniacki anuncia retorno ao tênis

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 29/06/2023 - 10:39 Compartilhe

A tenista dinamarquesa Caroline Wozniacki, ex-número 1 do mundo, anunciou, de forma surpreendente, seu retorno às quadras após três anos de aposentadoria, em 2020.

Wozniacki, agora com 32 anos, anunciou anteriormente sua aposentadoria em 2020, dizendo que queria começar uma família e aumentar a conscientização sobre a artrite reumatóide, uma condição da qual ela sofre.

No entanto, a ex-número 1 do mundo agora confirmou em um artigo para a Vogue que ela retornará ao tênis no final de 2023.

“Nesses últimos três anos longe do jogo consegui recuperar o tempo perdido com minha família, me tornei mãe e agora tenho dois filhos lindos pelos quais sou muito grata. Mas ainda tenho objetivos que quero realizar. Quero mostrar aos meus filhos que você pode perseguir seus sonhos, não importa sua idade ou função. Decidimos como uma família que é hora.

Estou voltando a jogar e mal posso esperar”, disse Caroline que voltará no WTA 1000 de Montreal, no Canadá, e depois no US Open.

A dinamarquesa é uma das grandes tenistas do século, com 30 títulos, sendo o Australian Open 2018 e o WTA Finals de 2017 os de destaque. Além disso, Wozniacki é a décima tenista da história a passar mais tempo como líder do ranking mundial, com 71 semanas.