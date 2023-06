Ex-Nº 2 do mundo, Kontaveit se aposenta aos 27 anos

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 20/06/2023 - 7:52 Compartilhe

Aos 27 anos e tendo sido número dois do mundo, a estoniana Anett Kontaveit anunciou, nesta terça-feira, sua aposentadoria do tênis por um problema crônico nas costas.

“Hoje anuncio que encerro minha carreira como atleta de competição. Após várias consultas médicas e consultas com minha equipe médica, fui informada de que tenho degeneração do disco lombar nas costas. Isso não permite treinamento em grande escala ou competição contínua. Portanto, é impossível continuar no nível mais alto em um campo tão competitivo”, disse a agora ex-jogadora que venceu seis títulos na carreira e foi número dois do mundo em junho do ano passado. Ela fará sua despedida em Wimbledon, em julho.

“O tênis me deu e me ensinou muito, e sou muito grato por isso. Tem sido importante para mim trazer a bandeira da Estônia para as quadras de tênis e poder jogar diante de meus torcedores e fãs em todo o mundo. Estou pronta para novos desafios depois do meu último esforço como tenista profissional – para aproveitar o jogo e competir o máximo que puder em Wimbledon”.

