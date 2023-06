Ex-mulher de Daniel Alves reafirma confiança na inocência do jogador

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 18:28 Compartilhe

Ex-mulher de Daniel Alves, Dinorah Santana se pronunciou sobre a primeira entrevista concedida pelo brasileiro desde que foi preso em janeiro, acusado do estupro de uma jovem em uma boate de Barcelona. Juntos, os dois têm dois filhos.

Ao programa “Fiesta”, do canal espanhol “Telecinco”, Dinorah voltou a defender Daniel, mas disse que o jogador não entra em contato desde que recebeu sua visita com os filhos na prisão.

– Não sabia que (Daniel) havia dado uma entrevista, não sabia de nada. Não falo com Dani desde que o visitei com as crianças, porque ele não me liga e eu não posso ligar para ele – afirmou Dinorah.

Dinorah, que permaneceu com o atleta por dez anos, destacou o sofrimento dos filhos de Daniel com o caso e reafirmou que confia na inocência do jogador.

– Estou preocupada, mas, se não entra em contato comigo, tenho que respeitá-lo. Ninguém está vendo seus filhos sofrerem como eu vejo. Sigo acreditando em sua inocência, 100% – finalizou.

Na entrevista em questão, concedida ao “La Vanguardia”, Daniel novamente desmentiu a versão da vítima e disse “perdoá-la”. Além disso, o jogador disse que a única pessoa a quem deve perdão é a ex, Joana Sanz, que não quis se pronunciar sobre o assunto.