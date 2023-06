Ex-mulher de Dani Alves faz primeira aparição após entrevista do jogador

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/06/2023 - 20:10 Compartilhe

A modelo espanhola Joana Sanz, que recentemente anunciou que se separaria de Daniel Alves, fez uma aparição pública na internet pela primeira vez desde que o brasileiro concedeu sua primeira entrevista na prisão, nesta quarta-feira.

Após Alves dizer que “perdoa” a vítima e afirmar que só deve desculpas à ex-mulher, Joana postou uma imagem no México em que diz apenas: “paz”.

Joana está em um passeio com a amiga Sol Sheckler Rinaldi, em Grutas de Tolantongo, e registrou algumas imagens em que aparece curtindo uma cachoeira, tomando algumas bebidas e até fazendo uma tatuagem.https://www.instagram.com/p/CtwcLbwOOJ6/

Acusado de estupro por uma jovem em boate de Barcelona, Daniel Alves falou pela primeira vez desde que chegou ao cárcere e, mais uma vez, negou a versão da vítima. De acordo com ele, a entrevista ao “La Vanguardia” foi motivada pela vontade de expor sua versão.

– Pedir desculpas à única pessoa a quem tenho de pedir desculpas, que é minha mulher, Joana Sanz. A mulher com quem me casei há oito anos, com quem ainda sou casado e espero viver por toda minha vida. Já pedi perdão pessoalmente, aqui, na prisão, mas devo fazê-lo publicamente, porque a história é pública, a ofensa é pública e ela merece essas desculpas públicas – disse.

