Ex-lutadora do UFC anuncia perfil no OnlyFans: ‘Acabei de mudar de lado’

Após curta passagem pelo UFC, a norte-americana Rachael Ostovich decidiu investir na carreira digital. A agora ex-lutadora anunciou, através das redes sociais, a criação de um perfil no OnlyFans, plataforma de conteúdo adulto na internet.

– Acabei de mudar de lado. Olá pessoal, sou Rachael Ostovich. E sim, eu fiz. Fiz um OnlyFans. Portanto, se você quiser ver conteúdo exclusivo ou algo nos bastidores, inscreva-se – publicou a ex-lutadora nesta segunda-feira.

No UFC, Rachael somou apenas 10 lutas, com quatro vitórias. Em 2020, a lutadora teve o contrato rescindido com a empresa. Uma das derrotas da norte-americana foi para Paige Vanzant, que também criou perfil no OnlyFans no fim do ano passado.

Em 2018, Rachael denunciou o então marido, Arnold Berdon, que também é lutador. A mulher acusou o atleta de agressões físicas, o que foi admitido pelo homem no ano seguinte. Nas redes sociais, a ex-lutadora tem mais de 700 mil seguidores.

