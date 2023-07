Ex-jogadores do Flamengo apoiam Pedro: ‘Cadeia e fora por justa causa nesse covarde’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 30/07/2023 - 2:12 Compartilhe

Após se manifestar nas redes sociais sobre a agressão sofrida pelo preparador Pablo Fernández, Pedro recebeu o apoio de torcedores e ex-companheiros do Flamengo. Foram os casos de Marinho e Vidal, que deixaram o clube recentemente.

Ambos os atletas comentaram a publicação do atancate no Instagram. Enquanto o volante chileno apenas demonstrou apoio a Pedro, o atacante brasileiro, atualmente no Fortaleza, fez duras críticas ao preparador físico.

– Estamos contigo, irmão. Cadeia e fora por justa causa nesse covarde – escreveu Marinho.

O curioso é que Marinho viu o clima piorar no Fla justamente após um atrito com Fernández. O preparador deu uma dura bronca no atleta durante um treino antes de uma viagem ao Chile para enfrentar o Ñublense, pela Libertadores. Em seguida, ele se recusou a viajar e foi afastado.

Léo Pereira também se manifesta



Outro que comentou na publicação de Pedro é o zagueiro Léo Pereira. Titular neste sábado, contra o Atlético-MG, o defensor reforçou o apoio do elenco rubro-negro a Pedro.

– Estamos com você, irmão! – escreveu Léo Pereira.

O que aconteceu?

> Após as entradas de Luiz Araújo e Cebolinha, Pedro deixou o aquecimento e sentou no banco de reservas.

> Pablo Fernández chamou o atacante para voltar a aquecer e ele não foi.

> No vestiário, o preparador físico disse que Pedro o desrespeitou em público e fez cobranças ríspidas.

> O camisa 9 retrucou e criticou a comissão técnica de Sampaoli por estar sendo “minado” desde o início do trabalho.

> Pablo Fernández não gostou da acusação e deu um soco na boca do atacante.