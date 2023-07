Ex-jogador Romário é internado com infecção intestinal

admin3i admin3 - https://istoe.com.br/author/admin3/ 14/07/2023 - 11:52 Compartilhe

SÃO PAULO, 14 JUL (ANSA) – O ex-jogador e senador Romário (PL-RJ), campeão mundial em 1994 pela seleção brasileira, foi internado em um hospital no Rio de Janeiro em virtude de uma infecção intestinal.

Romário deu entrada no Hospital Barra D’Or, na Barra da Tijuca, na noite da última quinta-feira (13). De acordo com vários veículos de comunicação, o quadro do ex-centroavante é estável.

Em 2021, o ex-atleta realizou uma cirurgia de emergência no Hospital Copa Star, em Copacabana, para retirada da vesícula. O procedimento ocorreu sem complicações, segundo a assessoria do senador.

Nas eleições do ano passado, Romário foi reeleito para mais oito anos de mandato ao receber 2.384.080 votos. (ANSA).