Ex-jogador do São Paulo critica decisão da CBF em esperar por Ancelotti: ‘Uma bagunça’

O ex-jogador do São Paulo, Richarlyson, se posicionou contra a decisão da CBF em esperar por Carlo Ancelotti. A entidade definiu que o treinador italiano vai assumir a Seleção Brasileira após o fim do contrato com o Real Madrid, que se encerra em junho de 2024.

Em participação no programa “Seleção Sportv”, o ex-jogador criticou a decisão da entidade futebolística. Na visão do antigo meia, a ação de esperar o italiano e seguir sem um nome certo para o comando da equipe é um desrespeito.

– Estou achando uma bagunça, um desrespeito com a nossa Seleção. Não estou falando do nome do Ancelotti, que é um grande treinador, mas sim desse processo de escolha. Como assim não vai ter coordenador técnico? Aí vai vir um treinador indicado pelo Ancelotti? O Ramon vai sair para treinar a Seleção Olímpica? Enfim, uma bagunça. Tinha que ter mais respeito com o peso da camisa da nossa Seleção – disse Richarlyson.

Ao todo, o Brasil ficará aproximadamente 1 ano e meio sem um treinador oficial no cargo. Durante o período de espera, a Seleção Brasileira vai ter pela frente cinco Datas-Fifa e toda a Copa América sem o treinador italiano no comando. Ainda não se sabe ao certo como será este período de transição, mas a priori, Ramon Menezes vai continuar como técnico interino da equipe.

