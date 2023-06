Ex-jogador do Palmeiras anuncia despedida da Band: ‘Aprendizado e crescimento’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 20/06/2023 - 17:29 Compartilhe

O ex-jogador Marcos Assunção, atualmente comentarista, anunciou sua despedida da Band em uma postagem na última segunda. Muitas pessoas lamentaram a saída nos comentários, inclusive o também ex-Palmeiras Denílson, que ocupa o mesmo cargo na emissora.

Marcos não revelou o motivo da despedida, mas agradeceu, principalmente, às equipes dos programas ‘Jogo Aberto’ e ‘Terceiro Tempo’, dos quais participou.

– Com o coração cheio de gratidão, escrevo esse texto me despedindo do time da Band, especialmente do ‘Jogo Aberto’ e do ‘Terceiro Tempo’. Foi um ano de muito aprendizado e crescimento. Agradeço à toda equipe pelo carinho e resenha – escreveu.https://www.instagram.com/p/CtruWkxJSKQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Nos comentários, muitas pessoas lamentaram a saída do ex-jogador da emissora — entre elas, Denilson. O ex-Seleção admitiu tristeza e mandou um recado para o amigo.

– Triste com a notícia! Estamos juntos – comentou.

Nascido em 1976, Marcos Assunção iniciou sua carreira no Rio Branco-SP, em 1994, e rodou pelo Brasil: jogou em Santos, Flamengo, Palmeiras, Figueirense, Portuguesa, Criciúma e Sampaio Corrêa, pelo qual pendurou as chuteiras em 2016. Na Europa, ainda defendeu Roma-ITA e Betis-ESP.

