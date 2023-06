Ex-jogador do Flamengo tem casa assaltada na Grécia e fica sem passaporte

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/06/2023 - 19:01 Compartilhe

De férias com a família pelo litoral da Grécia, Rodinei teve a casa assaltada no país europeu, onde atua defendendo o Olympiacos. O crime aconteceu na madrugada deste último sábado para domingo. Além da invasão a casa, os assaltantes conseguiram arrombar o cofre do imóvel e roubar objetos de valor além de documentos.

O jogador, esposa e as três filhas do casal ficaram sem documentos após o ocorrido. Eles ficaram sem passaporte com a invasão e agora não conseguem mais sair do país. O lateral acionou as autoridades após chegar em casa de viagem e se deparar com os resquícios da invasão. Os assaltantes ainda não foram identificados pela polícia local.

O prejuízo total da invasão ainda não foi calculado e divulgado pelo atleta. No entanto, Rodinei confirmou que o cofre da casa foi retirado e levado pelos criminosos. Além dele, objetos pessoais como roupas e joias também foram roubados.

A preocupação do jogador agora é agilizar o processo de retirada de novos documentos. O lateral precisará do passaporte para poder realizar a pré-temporada com o Olympiacos. Esposa e filhas também buscam os novos papéis para terem liberdade de deslocamento.

Esta não foi a primeira vez que um atleta sofre com a casa assaltada na Grécia. O lateral Rafinha, também ex-Flamengo, teve a propriedade violada quando defendeu o mesmo Olympiacos há dois anos atrás. O volante português William Carvalho, do Bétis, foi vítima de assalto milionário enquanto passava férias na cidade grega de Mykonos.

