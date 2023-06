Ex-jogador do Flamengo revela sonho de Jorge Jesus em comandar a Seleção Brasileira

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 19:32 Compartilhe

Multicampeão com o Flamengo, Jorge Jesus está livre no mercado a partir da próxima semana após não renovar com o Fenerbahçe-TUR. Em entrevista ao “Charla Podcast”, o ex-goleiro do Flamengo Gabriel Batista revelou que o sonho do técnico português é comandar a Seleção Brasileira.

– É o sonho dele. Não tenho dúvidas que daria resultado. Tem muito jogador bom no Brasil, o país está produzindo toda hora. E aí você bota um cara que tem capacidade, entendimento e que consegue extrair o melhor de cada um. Não tenho a menor dúvida que daria certo – disse Gabriel Batista.

A Seleção Brasileira está sem técnico desde a saída de Tite, que deixou o comando da equipe após a Copa do Mundo do Qatar. A CBF deve esperar pelo técnico italiano Carlo Ancelotti até junho do ano que vem, quando o treinador encerra o contrato com o Real Madrid.

Pelo Flamengo, Jorge Jesus conquistou Campeonato Brasileiro, Libertadores da América, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Campeonato Carioca. Antes, o treinador de 68 anos comandou grandes clubes em Portugal, como Braga, Benfica e Sporting.

