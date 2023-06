Ex-jogador do Atlético Mineiro Diego Tardelli coloca mansão milionária à venda; Veja fotos

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 10:48 Compartilhe

O ex-jogador do Atlético-MG Diego Tardelli colocou à venda sua mansão no município de Nova Lima, ao sul de Minas Gerais, após quatro meses de ter anunciado que iria se mudar para região com esposa e filhos. Segundo o jornal “Extra”, a mansão com o terreno de mais de 1750m² foi avaliada no valor de R$ 9,9 milhões.

O imóvel está localizado no bairro de luxo Vale dos Cristais, em Nova Lima. A mansão na área construída possui 700m² com quatro quartos, todos suítes, seis banheiros e garagem com cinco vagas.

A casa tem dois andares. No primeiro, tem três salas interligadas, lavabo, sala de cinema, cozinha, área de serviço e suíte para funcionários. Na parte externa tem a área gourmet com churrasqueira, uma sauna e mais dois lavabos.

No segundo andar, possui uma copa noturna, um escritório, sala de estar mais íntima e as quatros suítes, todas com closet.

Na parte inferior da casa, tem uma piscina e um salão, que o ex-jogador decidiu montar uma academia com vários aparelhos, com uma bela vista da cidade.

O valor da venda da mansão é de R$ 9,9 milhões. Porém, a casa também pode ser negociada no modelo de porteira fechada, com todos os móveis da residência inclusos. O valor desse conceito não foi divulgado.

Mansão de R$ 9,9 milhões de Diego Tardelli (Reprodução / youtube)