Ex-jogador da NBA descobre que é autista aos 31 anos após diagnóstico do filho: ‘Estou aliviado’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 18/06/2023 - 10:59 Compartilhe

Ex-jogador da NBA, Tony Snell foi surpreendido com um diagnóstico de autismo após descobrir que o filho de 1 ano e meio é portador da condição caracterizada por comprometimento na comunicação e interação social. O atleta, que atualmente defende o Maine Celtics pela G League, liga de desenvolvimento dos EUA, afirmou que agora consegue entender seu jeito “diferente” dos outros.

– Quando meu filho foi diagnosticado, pensei que poderia ter o mesmo. Isso me deu coragem para fazer testes. Sempre fui muito independente. Sempre estive sozinho. Não conseguia me conectar com as pessoas. Estou aliviado, é por isso que sou do jeito que sou. Isso fez toda a minha vida, tudo sobre a minha vida fazer muito sentido. Foi como ver a luz, como colocar óculos 3D – disse.

+ Lance! estreia nova marca e se reposiciona no mercado de mídia esportiva

Snell refletiu sobre as “limitações” que seriam impostas a ele em caso de diagnóstico na infância e prometeu ser um guardião e protetor do filho.

– Eu provavelmente teria me limitado com as coisas que poderia fazer. Não acho que estaria na NBA se tivesse sido diagnosticado com autismo na idade de meu filho. Eles teriam colocado um limite em minhas habilidades – afirmou.

– Quero que ele saiba que o protejo. Quando era criança, sentia-me diferente, mas posso mostrar-lhe que estou aqui com ele, que vamos crescer juntos e que vamos conseguir muitas coisas – concluiu.

Draftado pelo Chicago Bulls NBA como 20º escolha em 2013, o ala-armador de 2,01cm defendeu também equipes como Milwaukee Bucks, Detroit Pistons, Atlanta Hawks, Portland Trail Blazers e New Orleans Pelicans. No total, o atleta fez 601 jogos em nove temporadas na principal liga de basquete do mundo.

E MAIS: