Ex-jogador alfineta CBF após derrota da Seleção Brasileira para Senegal: ‘Loucura’

No aguardo do técnico Carlo Ancelotti em 2024, a Seleção Brasileira foi derrotada por Senegal nesta terça-feira, por 4 a 2. Durante o “Troca de Passes”, o ex-jogador Pedrinho criticou a atuação da CBF na mudança de comando da equipe após a saída de Tite.

– Imaginem que o Ramon toma três pancadas nas eliminatórias para a Copa. Ainda faltariam outros jogos, aí vão querer mandar o Ramon embora e contratar outro interino. Isso é uma loucura se tratando de Seleção Brasileira – começou Pedrinho.

– Não é possível que a CBF não tenha um comitê de gestão esportiva fixa para ter capacidade de avaliarem o mercado lá atrás quando Tite anunciou que não ficaria. A conversa com o novo treinador deveria ter acontecido lá atrás – completou.

No início de 2022, Tite anunciou que deixaria a Seleção Brasileira após a Copa do Mundo. A CBF optou por colocar o interino Ramon Menezes no comando da equipe, enquanto o italiano Carlo Ancelotti cumpre contrato até junho de 2024 com o Real Madrid.

