Ex-Flamengo, Vítor Pereira relembra derrota na final do Carioca: ‘Maior vergonha da minha carreira’

Ex-técnico do Flamengo, Vítor Pereira falou sobre os fracassos na passagem pelo clube. No início deste ano, o treinador perdeu finais da Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Carioca, além de eliminação precoce no Mundial de Clubes. Sobre a goleada para o Fluminense, por exemplo, o português abriu o jogo e revelou que é uma das, senão a maior vergonha de sua carreira.



– No Cariocão, ganhamos o primeiro jogo por 2 a 0 contra o Fluminense com todo o mérito, já o segundo jogo talvez tenha sido a maior vergonha da minha carreira. De fato, o que nós fizemos foi inexplicável, foi uma coisa que até a mim me surpreendeu. Faltou tudo – disse, em entrevista ao jornal Record, de Portugal, antes de completar:

– Nos faltou determinação, faltou querer, faltou-nos mentalidade, nos faltou consistência tática, confiança, nos faltou tudo. Agressividade, talvez a maior tristeza seja mesmo essa. A maior desilusão porque não deveria ter acontecido. E sinceramente, me senti envergonhado com aquele jogo – analisou.

Na opinião do treinador português, o Mundial de Clubes, assim como a Supercopa do Brasil, tiveram o Flamengo prejudicado pela arbitragem. Diante do Al Hilal, o Rubro-Negro teve Gerson expulso e se perdeu no jogo, enquanto contra o Palmeiras, teve um gol duvidoso validado por parte do Alviverde.



– O Mundial de Clubes, apesar da expectativa de todos, torcedores e imprensa, não estávamos preparados para ganhar o Mundial de Clubes. O Real Madrid está em outra dimensão e o jogo com o Al Hilal, para mim, foi um jogo com uma arbitragem vergonhosa, que não nos permitiu sequer chegar à final. Portanto, um jogo com duas expulsões, dois pênaltis, muita coisa contra nós – desbafou, antes de concluir:



– A do Palmeiras (Supercopa), um jogo muito aberto, descontrolado, não como eu gosto e que poderia ter dado para eles, como poderia ter dado para nós e que foi decidido por um pormenor do VAR que validou um gol irregular. Essa final foi decidida dessa forma. A Recopa Sul-Americana acho que foi uma injustiça muito grande pois fomos superiores ao Independiente Del Valle. No jogo em casa poderíamos ter ganhado por uns três ou quatro, fomos a pênaltis e nos pênaltis perdemos a Supercopa – finalizou.



Ao todo, Vítor Pereira disputou 18 jogos pelo Flamengo e teve 10 vitórias, um empate e sete derrotas. Os fracassos nos torneios do início da temporada fizeram com que ele deixasse o clube, que, logo depois, contratou Jorge Sampaoli.