Ex-Flamengo, Rodinei tem casa assaltada na Grécia

O lateral-direito Rodinei, do Olympiacos, teve sua casa assaltada neste final de semana, enquanto o ex-jogador do Flamengo e sua família passavam suas férias no litoral da Grécia. Os ladrões levaram, além de objetos de valor, documentos importantes do brasileiro, como seu passaporte. De acordo com o “GE”, o cofre da casa foi arrombado.

Rodinei chegou em casa no fim da tarde do último de domingo e foi pego de surpresa. O jogador acionou as autoridades gregas, que investigam o caso. Imagens do circuito de câmeras de segurança foram coletadas, mas os assaltantes ainda não foram identificados pela polícia.

Sem passaporte, Rodinei e os membros de sua família estão impedidos de viajar. O ex-Flamengo dará entrada na segunda via dos documentos para poder se locomover e iniciar a pré-temporada com o Olympiacos.Rodinei é jogador do Olympiacos desde o início deste ano (Foto: Divulgação Olympiacos)

Não é a primeira vez que um jogador do Olympiacos passa por esta situação. Em 2020, Raphinha, também lateral-direito com passagem pelo Flamengo, teve sua casa roubada. O mesmo aconteceu em 2022 com o volante português William Carvalho, que hoje atua no Real Bétis, da Espanha.

