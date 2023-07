Ex-diretor de futebol do PSG, Leonardo detona Mbappé e pede saída do jogador

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 10/07/2023 - 18:25 Compartilhe

O futuro de Mbappé no Paris Saint-Germain permanece indefinido. O francês está perdendo constantemetne a liderança do time, seja com os jogadores ou com os torcedores, e uma transferência pode se tornar iminente. Em entrevista ao L’Équipe, o ex-diretor de futebol Leonardo falou sobre a atual situação do atacante.

– O Paris Saint-Germain existia antes de Kylian Mbappé e existirá depois dele. Ele está em Paris há seis anos e nessas seis temporadas cinco clubes diferentes conquistaram a Liga dos Campeões e nenhum teve Mbappé em suas fileiras. Isso significa que é perfeitamente possível vencer esta competição sem ele. Pelo bem do PSG, acho que chegou a hora de Mbappé sair, não importa como.

+ Bahia anuncia lateral, Bayern próximo da contratação de Kane… O Fim de Semana do Mercado!

A grande ambição do clube é vencer a Champions League. Desde 2012, época em que recebeu investimento financeiro por ter sido comprado pelo QSI (Qatar Sports Investment), o PSG esteve presente em todas as edições, mas somente chegou à final em uma, em 2019/20. A realidade da conquista parece estar distante, ainda mais com a saída de Lionel Messi e uma potencial venda de Neymar.

Aos 24 anos, Mbappé carrega o título de melhor jogador da equipe há alguns anos, mas a postura do jogador gera críticas. Para Leonardo, o francês não tem potencial para exercer cargo de líder.

– Com o seu comportamento ao longo dos últimos dois anos, Mbappé mostra que ainda não é um jogador capaz de realmente orientar uma equipe. Ele é um grande jogador, não um líder. Ele é um grande artilheiro, não é um criativo. É difícil construir uma equipe em torno dele.

O futuro do camisa 10 é incerto. Mbappé tem contrato até junho de 2024 com opção de extensão por mais um ano, mas jogador ainda não se decidiu e pode, até mesmo, se transferir para outro clube ainda nesta janela de transferência. O Real Madrid deseja a contratação do craque.