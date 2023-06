Ex de Antony detalha supostas agressões do jogador: ‘Parecia que ia morrer’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/06/2023 - 11:46 Compartilhe

A DJ e influenciadora digital Gabriela Cavallini, que entrou na Justiça contra o jogador Antony, do Manchester United, deu mais detalhes sobre as supostas agressões do atacante em entrevista ao programa “Domingo Espetacular”, da “Record TV”, no último domingo (18). Em um dos episódios relatados, o atleta teria provocado o deslocamento de uma prótese de silicone da ex-namorada. ALERTA DE GATILHO: a declaração abaixo é forte.

– Me segurou pelos dois braços, me jogou na cama e caiu em cima de mim. Nisso, minha prótese de silicone deslocou. Na hora, me deu uma falta de ar que parecia que eu ia morrer – contou, acrescentando que precisou tomar 40 pontos na parte interna do seio.

Gabriela descreveu Antony como uma pessoa agressiva, impaciente e ciumenta. Segundo ela, o jogador era “inseguro” desde o começo do relacionamento. A influenciadora contou que o ex-São Paulo também a agrediu quando estava grávida de três meses. Cavallini perdeu o bebê após um parto de 30 horas no que descreveu como “a maior tristeza da vida”.

– Eu nunca tinha sido agredida, nem pelos meus pais. Dentro do carro, ele começou a brigar comigo porque estava em uma festa, começou a reclamar, falar que não era meu direito (…). Ele estava me assustando muito, pegando meu braço, puxando meu cabelo, me chacoalhando, gritando muito, me empurrando contra a porta – relatou.

Durante a entrevista, Gabriela ainda relatou ameaças de morte e um caso que ela classifica como cárcere privado, no qual Antony teria impedido-a de sair de casa, quebrando sua mala e celular. A influenciadora, que já prestou um B.O. (Boletim de Ocorrência) na 5ª Delegacia da Defesa da Mulher – Leste, em Tatuapé, São Paulo, pretende entrar na Justiça também na Inglaterra.

– Vou com um advogado, com uma medida protetiva e com as provas. Se for preciso vou atrás das testemunhas (…). Vou à Inglaterra denunciá-lo por agressão, omissão de socorro, cárcere privado, abuso psicológico e por tudo o que ele me fez – garantiu.

Gabriela e Antony se conheceram em São Paulo, quando ela trabalhava em uma loja de roupas, e começaram a se relacionar de forma extraconjugal – o atacante era casado com Rosilenny Batista na época. Depois, a influenciadora chegou a morar com o atleta em Amsterdã, na Holanda, quando ele atuava no Ajax, e em Manchester, na Inglaterra.

