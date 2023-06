Ex-Corinthians, Adriel se despede do Austria Lustenau após duas temporadas

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/06/2023 - 19:45 Compartilhe

Após duas temporadas no futebol austríaco, o brasileiro Adriel anunciou sua saída do Austria Lustenau. O atleta fez uma postagem em suas redes sociais com um comunicado, falando sobre sua passagem pelo clube, que teve como destaque o acesso para a primeira divisão, e a briga por uma vaga na UEFA Conference League.

Desde sua chegada a equipe em 2021, quando o clube estava na segunda divisão do país, Adriel atuou em 44 jogos com a camisa do Austria Lustenau. O brasileiro fez um balanço sobre sua passagem pela equipe, e destacou o acesso para a Bundesliga Austríaca do time após anos de ausência na elite, e os objetivos alcançados na temporada seguinte.Adriel em ação pelo Austria Lustenau (Foto: Divulgação)

Foram duas boas temporadas. Na primeira, conseguimos o título e o retorno à primeira divisão após 22 anos de ausência do clube, e na segunda, conseguimos nosso primeiro objetivo que era a permanência sem sustos, e brigamos até o fim pela vaga na Conference League. Tenho certeza que vivi ótimos anos por aqui, e saio com a sensação de que cumpri o meu papel – disse Adriel.

Revelado na base do Osasco Audax, e com passagem pela equipe Sub-23 do Corinthians, Adriel também comentou sobre seu futuro, e espera ter novidades nas próximas semanas.

Sobre os próximos passos, algumas sondagens apareceram, mas nada ainda foi definido. É analisar agora com calma, para que em breve possa aparecer novidades em relação ao meu futuro – completou o brasileiro.

