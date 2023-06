Ex-coordenador da Seleção, Juninho Paulista aponta preferência por treinador brasileiro

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/06/2023 - 12:24 Compartilhe

Juninho Paulista, campeão do mundo pela Seleção Brasileira em 2002, deseja um treinador brasileiro no comando do time. Em meio à discussão sobre a possível chegada do italiano Carlo Ancelotti, o ex-jogador, que até o início deste ano ocupou o cargo de coordenador da CBF, deu sua opinião sobre a hipótese de um técnico estrangeiro assumir a equipe. A declaração foi realizada no Resenha ESPN, que irá ao ar na sexta-feira (23), às 22 horas, com apresentação de André Plihal e participações de Lugano, Amoroso e Djalminha.

– Primeiro, a gente fala que a seleção precisa de um treinador. A seleção não precisa só de um treinador, precisa de uma equipe técnica. De um diretor de futebol, de uma equipe que nós tínhamos. Até quando eu saí, o meu conselho foi que se criasse essa equipe antes do treinador. – afirmou Juninho.

– É complicado falar em nomes, porque se a gente senta na cadeira e fala ‘Plihal, quem você contrataria?’ Não é assim, tem que pensar. Eu particularmente tenho preferência por um treinador brasileiro. Eu procuraria primeiro um treinador brasileiro, se for partir para um treinador estrangeiro, aí sim eu iria para um Ancelotti, um Guardiola, que são os melhores. – conclui o ex-jogador.

Juninho Paulista assumiu o cargo de coordenador da Seleção Brasileira em 2019, após a saída de Edu Gaspar para o Arsenal. O ex-jogador, no entanto, foi dispensado na reformulação realizada pela CBF no início deste ano, que culminou na saída do técnico Tite.