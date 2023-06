Ex-Chelsea, goleiro Mendy é anunciado pelo Al Ahli, da Arábia Saudita

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 13:52 Compartilhe

O Al Ahli, da Arábia Saudita, anunciou nesta quarta-feira a contratação do goleiro Édouard Mendy, de 31 anos, que estava no Chelsea. O senegalês assinou contrato com a equipe saudita até 2026, por três temporadas.

Para contratar Mendy, o Al Ahli, recém-promovido à primeira divisão do Campeonato Saudita, pagou 16 milhões de libras (cerca de R$ 98 milhões, na cotação atual) ao Chelsea. O goleiro tinha contrato com os Blues válido até 2025, mas optou por deixar a Inglaterra para ser mais um a se juntar à Liga Saudita.

Eleito melhor goleiro do mundo pela Fifa em 2022, Mendy foi contratado pelo Chelsea em 2020 junto ao Rennes, por indicação de Petr Cech, ídolo dos Blues. No clube londrino, o senegalês rapidamente tornou-se peça-chave, ajudando a equipe a conquistar a Uefa Champions League na temporada 2020/21, a Supercopa da Uefa e o Mundial de Clubes em 2022.

O Al Ahli é mais um clube saudita disposto a investir forte no mercado de transferências. O time de Jeddah também mira a contratação do brasileiro Roberto Firmino, que deixou o Liverpool na última temporada após oito anos. Também na Arábia Saudita, o Al-Ittihad recentemente acertou as chegadas dos franceses Karim Benzema e N’Golo Kanté, enquanto o Al Hilal fechou com o português Rúben Neves, ex-Wolverhampton, e com o zagueiro Koulibaly, também ex-Chelsea.