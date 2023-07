Ex-capitão do Uruguai, Godín decide se aposentar, diz jornal

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/07/2023 - 11:06 Compartilhe

Com passagem pelo Atlético-MG e atualmente no Vélez Sarsfield, o zagueiro Diego Godín, de 37 anos, deve se aposentar do futebol no próximo domingo (30). A informação foi divulgada por veículos de imprensa da Argentina e do Uruguai, como o canal TyC Sports e o jornal El País.

Segundo a imprensa sul-americana, o ex-capitão da seleção do Uruguai deve atuar pela última vez no próximo domingo, contra o Huracán, fora de casa, pelo Campeonato Argentino. Os veículos de imprensa também afirmam que o veterano vai ativar a cláusula de rescisão no contrato que tinha até dezembro com o Vélez.

Godín chegou ao Vélez após curta passagem pelo Atlético-MG. Antes disso, o zagueiro defendeu o Cagliari e a Inter de Milão, ambos da Itália, o Atlético de Madrid e o Villareal, da Espanha, e os uruguaios Nacional e Cerro.

Pela Celeste, o veterano disputou quatro Copas do Mundo e é o jogador que mais disputou jogos (161) pelo Uruguai na história. Defendendo as cores da seleção, Godín ainda foi campeão da Copa América de 2011.