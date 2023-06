Ex-campeão do UFC, Anderson Silva anuncia que vai cumprir ‘grande sonho’ de ser ator

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/06/2023 - 15:39 Compartilhe

Considerado um dos maiores lutadores de MMA de todos os tempos, Anderson Silva afirmou que vai ingressar definitivamente na carreira de ator. Em fala concedida ao canal Combate, o ex-campeão do peso-médio do UFC declarou que atuar sempre foi seu sonho.

Recentemente, o ator estrelou o longa “Murder City”, em que interpreta o personagem Angus — que possui a função de proteger a vilã do filme. O “Spider” destacou a experiência e o “sonho” de seguir carreira nas telas.

– Foi muito legal poder participar desse filme no ano passado. Agora, já estamos em outro projeto. Já estou filmando dois filmes simultaneamente. Esse sempre foi meu grande sonho. Muitas pessoas pensavam que era ser lutador, mas não. Recebi esse convite através do Michael Olmos, que é um grande amigo nosso. Está sendo bem bacana trabalhar com essa galera – afirmou.

Se preparando para iniciar em uma nova área, Anderson ressaltou que tem recebido conselhos de outros atores, incluindo o brasileiro Rodrigo Santoro.

– Estou em contato com vários atores que estão me ajudando. As pessoas que tenho contato estão me ajudando em tudo que me proponho a fazer. Tem o Rodrigo Santoro, que é um cara que admiro muito, e sempre que tenho alguma dúvida, pergunto a ele. Ele tem essa carreira há muitos anos nos Estados Unidos. É bom estar aprendendo, eu gosto de aprender e, com eles, é sempre bom – disse Anderson.

De acordo com o ex-lutador, é preciso gastar muitas horas de estudo e dedicação para poder entrar completamente no personagem. Apesar de ainda estar começando na área, Anderson garantiu que está “colhendo os frutos”.

– Ainda sou um faixa-branca nesse mundo, estou chegando. É muito estudo, dedicação e trabalho duro, mas estou no caminho. Faço minha parte há anos, e estou colhendo os frutos agora. É muito difícil atuar, porque tem muito da verdade – avaliou.

Segundo o ex-UFC, atuar é um trabalho e “construção e desconstrução”, justamente pelo fato de o ator ter que encarnar inteiramente o personagem que está interpretando. Feliz com a nova fase, Anderson garantiu que está gostando da função.

Não que a luta não seja isso, mas na atuação, quando você tem seu personagem, tem que estar 100% nele. As pessoas não podem confundir a pessoa com o personagem. É um trabalho de construção e desconstrução, eu gosto muito – finalizou.